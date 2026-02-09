Otto Alencar foi submetido a exames médicos que diagnosticaram um quadro de bradicardiaFabio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil
Senador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em Salvador
Parlamentar se sentiu mal no domingo, ao retornar de uma agenda no município de Lapão
Senador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em Salvador
Parlamentar se sentiu mal no domingo, ao retornar de uma agenda no município de Lapão
Presidente do BC 'agradece a Deus' por enfrentar caso Master durante governo Lula
Segundo Galípolo, o apoio fornece 'certeza e tranquilidad'" para o trabalho de supervisão, além de ajudar pela experiência do petista
Saiba quem é Juliana Bassetto, mulher que morreu após nadar em piscina de academia de SP
Outros clientes relataram mal-estar logo depois da aula de natação na unidade
Empresário apresenta atestado médico e CPMI do INSS cancela sessão
Presidente da comissão disse que não aceitará manobras para esvaziar investigação
'Sucesso', diz Nunes sobre pré-carnaval em SP após folia marcada por caos e superlotação
Desfile, que teve como atração principal o DJ escocês Calvin Harris, teve empurra-empurra e centenas de pessoas passando mal
Homem invade aeroporto, tenta decolar helicóptero e derruba aeronave em MG
Suspeito foi preso após 'testar' veículo particular
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.