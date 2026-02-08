Senador Otto Alencar teve mal-estar logo após voltar de uma agenda política no município de Lapão (BA)Divulgação
Senador Otto Alencar passa mal e é levado à UTI para receber marca-passo
Quadro de saúde do parlamentar é considerado estável
Camilo Santana faz pronunciamento de volta às aulas e destaca avanços alcançados no País
Ministro da Educação celebrou os resultados do programa Pé-de-meia que reduziu pela metade a evasão escolar no Ensino Médio
Superlotação em megabloco de Carnaval em SP quase termina em tragédia
Desfile, que teve como atração principal o DJ escocês Calvin Harris, teve de ser paralisado. Houve tumulto, empurra-empurra e centenas de pessoas passando mal
Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação
Polícia investiga morte de aluna após nadar em piscina de academia em São Paulo
Outros clientes relataram mal-estar logo após aula de natação na unidade
Programa 'Move Brasil' já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Programa apoia troca de caminhões antigos por novos
