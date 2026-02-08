Senador Otto Alencar teve mal-estar logo após voltar de uma agenda política no município de Lapão (BA) - Divulgação

Publicado 08/02/2026 21:34

O senador Otto Alencar (PSD-BA) foi internado ontem, em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Aliança, em Salvador (BA). O parlamentar precisou pôr um marca-passo e tem quadro de saúde considerado estável.

Alencar é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), um dos mais importantes colegiados do Senado. Ele também comanda o PSD da Bahia e é aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O mal-estar de Alencar ocorreu logo após ele voltar de uma agenda política no município de Lapão (BA), a cerca de 500 quilômetros da capital baiana.

Os médicos diagnosticaram um quadro de bradicardia, quando a frequência de batimento do coração fica mais lenta do que o normal. Foi então que optaram pelo marca-passo. O senador está em observação na UTI Cardíaca.