O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou os ganhos obtidos pela restrição do uso de celulares em sala de aulaFabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil
Camilo Santana faz pronunciamento de volta às aulas e destaca avanços alcançados no País
Ministro da Educação celebrou os resultados do programa Pé-de-meia que reduziu pela metade a evasão escolar no Ensino Médio
Superlotação em megabloco de Carnaval em SP quase termina em tragédia
Desfile, que teve como atração principal o DJ escocês Calvin Harris, teve de ser paralisado. Houve tumulto, empurra-empurra e centenas de pessoas passando mal
Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Parlamentar teve um episódio de mal-estar, com quadro de desidratação
Polícia investiga morte de aluna após nadar em piscina de academia em São Paulo
Outros clientes relataram mal-estar logo após aula de natação na unidade
Programa 'Move Brasil' já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Programa apoia troca de caminhões antigos por novos
STJ condena escola a pagar R$ 1 milhão por morte de adolescente durante excursão
Laudo confirma assassinato por estrangulamento
