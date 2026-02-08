Megabloco em São Paulo teve de ser interrompido por causa de superlotação - Reprodução de vídeo

Publicado 08/02/2026 18:38

A superlotação no megabloco de carnaval que teve como atração principal o DJ escocês Calvin Harris por pouco não acaba em tragédia no bairro da Consolação, região central de São Paulo, no começo da tarde deste domingo (8). Um enorme tumulto, seguido de empurra-empurra fez com que centenas de pessoas precisassem de socorro. Uma parte das grades de proteção foi derrubada e muitos foliões foram pisoteados.



O desfile do bloco precisou ser paralisado pouco depois do início. O bloco estava previsto para ter início às 11h30 com a apresentação dos artistas brasileiros Nattan, Xand Avião, Felipe Amorim e Zé Vaqueiro. Calvin Harris fecharia o bloco com um show a partir das 14 horas.



Pouco depois das 12 horas, no entanto, o bloco parou de andar, houve empurra-empurra e alguns foliões passaram mal. Foi quando os artistas decidiram interromper a apresentação diversas vezes



De acordo com informações do jornal 'Estado de S. Paulo', Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a assessoria de imprensa do bloco informaram que não foi registrada nenhuma ocorrência de maior gravidade.

A PM disse apenas que ampliou o efetivo enviado ao bloco por causa da superlotação, mas não informou quantos policiais acompanhavam o evento. Nenhum dos órgãos, no entanto, forneceu uma estimativa de público do bloco.

