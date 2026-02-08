Acidente aconteceu no km 51 da BA-099Reprodução/ redes sociais

Bahia – Pelo menos três pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida após o carro capotar e bater em uma árvore, na manhã deste domingo (8), em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no km 51 da BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais ficaram presas nas ferragens. O ferido foi socorrido com a ajuda de um helicóptero da corporação. As identidades não foram divulgadas.
As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PC).