Acidente aconteceu no km 51 da BA-099Reprodução/ redes sociais
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu no km 51 da BA-099, mais conhecida como Estrada do Coco.
Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas fatais ficaram presas nas ferragens. O ferido foi socorrido com a ajuda de um helicóptero da corporação. As identidades não foram divulgadas.
As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil (PC).
