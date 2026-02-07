Davi Said Aidar era coordenador do Laboratório de Abelhas da UfamReprodução
Professor referência em estudo das abelhas na Amazônia é morto a tiros em Manaus
Homens encapuzados dispararam contra Davi Said Aidar em bar
Justiça decreta prisão de suspeito de matar professora em Porto Velho
Crime aconteceu dentro da sala de aula na Faculdade Metropolitana
Classe dominante brasileira entende o Estado como dela, diz Haddad em novo livro
Ministro defende a tese de que o País foi entregue aos fazendeiros como indenização pela abolição da escravidão
Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha
O objetivo é impedir que o acusado saia do país
Pix fora do ar? Usuários relatam instabilidade nas transações bancárias
Reclamações passam de 2 mil
Inmet emite alerta de 'grande perigo' de chuvas; veja locais
Há riscos de alagamentos e deslizamentos de encostas
