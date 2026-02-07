O adolescente de 16 anos, que foi agredido pelo piloto Pedro Arthur Turra Basso, de 19 anos, morreu neste sábado (7), após ficar 16 dias internado em estado grave na UTI de um hospital particular de Águas Claras, no Distrito Federal.
Turra, expulso da Fórmula Delta para a temporada de 2026, cumpre prisão preventiva no Complexo Penitenciário da Papuda desde 2 de fevereiro. Na sexta-feira (6), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.
O jovem estava em coma induzido desde a madrugada do dia 23 de janeiro, quando se envolveu em uma briga com o piloto. O desentendimento ocorreu por causa de um chiclete arremessado em um amigo da vítima.
Além de uma série de socos que recebeu de Turra, o adolescente ainda bateu a cabeça na porta de um carro e sofreu traumatismo craniano. Ele também chegou a ter uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos.
O piloto havia sido preso logo após o crime, mas foi solto após pagar fiança de R$ 24,3 mil. No dia 30 de janeiro, ele foi detido novamente, em caráter preventivo, após a Polícia Civil reunirem depoimentos de outras vítimas que comprovaram o histórico de violência de Turra, além de ter apreendido na residência do agressor facas e um soco inglês.
O ex-piloto tem quatro ocorrências sob investigação: a agressão do adolescente, uma briga em Águas Claras, a agressão de um homem de 49 anos durante briga de trânsito e o relato de uma jovem menor de idade de que teria sido forçada por ele a ingerir bebida alcoólica.
