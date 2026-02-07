Turra teria agredido o adolescente por causa de um chiclete arremessado em um amigo da vítima - Reprodução / Redes sociais

Publicado 07/02/2026 11:32

O adolescente de 16 anos, que foi agredido pelo piloto Pedro Arthur Turra Basso , de 19 anos, morreu neste sábado (7), após ficar 16 dias internado em estado grave na UTI de um hospital particular de Águas Claras, no Distrito Federal.

Turra, expulso da Fórmula Delta para a temporada de 2026, cumpre prisão preventiva no Complexo Penitenciário da Papuda desde 2 de fevereiro. Na sexta-feira (6), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou pedido de habeas corpus apresentado pela defesa.

O jovem estava em coma induzido desde a madrugada do dia 23 de janeiro, quando se envolveu em uma briga com o piloto. O desentendimento ocorreu por causa de um chiclete arremessado em um amigo da vítima.

Além de uma série de socos que recebeu de Turra, o adolescente ainda bateu a cabeça na porta de um carro e sofreu traumatismo craniano. Ele também chegou a ter uma parada cardiorrespiratória de 12 minutos.





O ex-piloto tem quatro ocorrências sob investigação: a agressão do adolescente, uma briga em Águas Claras, a agressão de um homem de 49 anos durante briga de trânsito e o relato de uma jovem menor de idade de que teria sido forçada por ele a ingerir bebida alcoólica. O piloto havia sido preso logo após o crime , mas foi solto após pagar fiança de R$ 24,3 mil. No dia 30 de janeiro, ele foi detido novamente, em caráter preventivo, após a Polícia Civil reunirem depoimentos de outras vítimas que comprovaram o histórico de violência de Turra, além de ter apreendido na residência do agressor facas e um soco inglês.O ex-piloto tem quatro ocorrências sob investigação: a agressão do adolescente, uma briga em Águas Claras, a agressão de um homem de 49 anos durante briga de trânsito e o relato de uma jovem menor de idade de que teria sido forçada por ele a ingerir bebida alcoólica.



