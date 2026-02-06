Turra vai continuar preso preventivamente no presídio da Papuda, em Brasília, pela acusação de lesão corporal graveReprodução
STJ mantém prisão de piloto acusado de espancar jovem em Brasília
Pedro Turra é acusado de lesão corporal grave; vítima segue na UTI
Libertar Bolsonaro desmoralizaria o STF, diz Lula
'Esse cidadão tem que ficar preso', afirmou o presidente
Morre Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino
Aos 72 anos, ele tinha diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica
Prazo para tirar ou regularizar título eleitoral termina em 6 de maio; veja o que fazer
Biometria é obrigatória para alistamento, transferência e atualização de dados
Casal que administrava orfanato e era procurado pela Interpol por crimes sexuais é preso em MG
Agentes da Polícia Federal identificaram o local onde os dois estavam escondidos
Se Congresso aprovar PEC da Segurança, iremos criar Ministério em seguida, diz Lula
Presidente defende ampliar atuação da União na área, promete reforço de orçamento e critica governadores contrários à proposta
