Homem foi condenado a 36 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerávelReprodução
Casal que administrava orfanato e era procurado pela Interpol por crimes sexuais é preso em MG
Agentes da Polícia Federal identificaram o local onde os dois estavam escondidos
Casal que administrava orfanato e era procurado pela Interpol por crimes sexuais é preso em MG
Agentes da Polícia Federal identificaram o local onde os dois estavam escondidos
Se Congresso aprovar PEC da Segurança, iremos criar Ministério em seguida, diz Lula
Presidente defende ampliar atuação da União na área, promete reforço de orçamento e critica governadores contrários à proposta
José Dirceu defende Haddad como candidato em SP e permanência de Alckmin como vice de Lula
Ex-ministro da Casa Civil também citou a possibilidade do chefe da Fazenda disputar uma vaga no Senado
Laudo da PF aponta que Bolsonaro precisa de cuidados médicos, mas pode ficar na Papudinha
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por liderar uma tentativa de golpe de Estado
Justiça de MG rejeita pedido de bloqueio de R$ 1 bilhão da Vale feito pelo Estado
Magistrado aponta que valor é prematuro, cita risco econômico à empresa e destaca falhas na segurança
Eduardo Bolsonaro cobra de aliados engajamento na candidatura de Flávio
Em viagem internacional, ex-deputado afirma que silêncio não é neutralidade e pressiona a direita a aderir à estratégia da pré-candidatura presidencial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.