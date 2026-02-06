Homem foi condenado a 36 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerável - Reprodução

Homem foi condenado a 36 anos de prisão em regime fechado por estupro de vulnerávelReprodução

Publicado 06/02/2026 14:37

São Paulo - Um casal que administrou um orfanato e foi condenado por crimes sexuais contra vulneráveis foi preso na quarta-feira, 4, em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. As defesas não foram localizadas

De acordo com a Polícia Federal (PF), o homem, de 61 anos, e a mulher, de 69, foram responsáveis por um orfanato e adotaram diversas crianças ao longo dos anos. As investigações apontaram a existência de suspeitas de abusos sexuais contra menores de idade.

Havia ainda uma apuração sobre a produção e a divulgação de registros audiovisuais dos crimes, o que motivou a inclusão dos procurados na lista de Difusão Vermelha da Interpol. A identidade do casal não foi revelada e, por isso, não foi possível procurar suas defesas.

A ação integrada foi realizada pela PF em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais e o Centro de Cooperação Policial Internacional no Rio de Janeiro (CCPI-RJ) e cumpriu mandados de prisão expedidos pela Justiça do Estado de Minas Gerais.

Segundo a PF, o homem foi condenado definitivamente a 36 anos de prisão em regime fechado por estupro. Já a mulher foi condenada por diversos crimes, incluindo estupro, estupro qualificado, sequestro e cárcere privado. A pena dela foi fixada em 20 anos de reclusão, também em regime fechado.