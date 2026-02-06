O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)Sergio Lima/AFP
Laudo da PF aponta que Bolsonaro precisa de cuidados médicos, mas pode ficar na Papudinha
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses por liderar uma tentativa de golpe de Estado
SUS teve recorde com 14,7 milhões de cirurgias eletivas em 2025
Ministro da Saúde atribui resultado a políticas públicas
Lula assina MP que libera recursos do FGTS a entidades filantrópicas
Medida prevê R$ 4 bilhões em 2026 e reforço a serviços do SUS
Caso do cão Orelha impulsiona três propostas contra crueldade animal no Senado em uma semana
Pelo menos 20 projetos estão em análise
Defesa de ministro do STJ diz que 'vazamentos sobre fatos não verificados são um truque sórdido'
Marco Buzzi é acusado de importunação sexual por uma jovem de 18 anos
STF tem maioria para tornar caixa 2 em improbidade e crime eleitoral
Seis ministros acompanharam o voto do relaror
MP Eleitoral propõe multa de até R$ 30 mil para quem divulgar conteúdo manipulado por IA
De acordo com a proposta, candidato beneficiado também seria penalizado
