Julgamento no plenário virtual do Supremo termina às 23h59 desta sexta-feiraFabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
STF tem maioria para tornar caixa 2 em improbidade e crime eleitoral
Seis ministros acompanharam o voto do relaror
MP Eleitoral propõe multa de até R$ 30 mil para quem divulgar conteúdo manipulado por IA
De acordo com a proposta, candidato beneficiado também seria penalizado
Governo Lula descarta entrar em aliança de Trump sobre minerais críticos
Brasil prioriza acordos bilaterais com outros países
Incêndio de grandes proporções atinge fábrica do setor de alimentos no interior de SP
Chamas tiveram início por volta das 15h50 e se alastraram para a área de logística da empresa
Padre que debochou de Preta Gil em missa faz acordo com MPF para evitar ação penal
Fala do religioso teve teor discriminatório, segundo o Ministério Público Federal
Senadores levam o próprio Senado ao TCU para barrar licitação de R$ 90 milhões para publicidade
Parlamentares alegam que a Casa já dispõe de estrutura de comunicação capaz de suprir as demandas
