Corpo de Bombeiros informou que mobilizou nove viaturas para o combate ao fogo na fábricaEPTV/Reprodução
Incêndio de grandes proporções atinge fábrica do setor de alimentos no interior de SP
Chamas tiveram início por volta das 15h50 e se alastraram para a área de logística da empresa
Incêndio de grandes proporções atinge fábrica do setor de alimentos no interior de SP
Chamas tiveram início por volta das 15h50 e se alastraram para a área de logística da empresa
Padre que debochou de Preta Gil em missa faz acordo com MPF para evitar ação penal
Fala do religioso teve teor discriminatório, segundo o Ministério Público Federal
Senadores levam o próprio Senado ao TCU para barrar licitação de R$ 90 milhões para publicidade
Parlamentares alegam que a Casa já dispõe de estrutura de comunicação capaz de suprir as demandas
Alckmin elogia suspensão do pagamento de penduricalhos por Flávio Dino
Decisão do ministro do STF acaba com benefícios como 'auxílio-panetone' aos Três Poderes
Ministério e Finep anunciam R$ 3,3 bi em recursos não reembolsáveis à indústria
Segmento de transição energética vai receber a maior fatia, com R$ 500 milhões
Mentor de propinas da Ultrafarma era 'King' e tinha reuniões com Sidney Oliveira
Esquema de corrupção teria gerado cerca de R$ 1 bilhão em valores pagos de forma ilícita aos auditores fiscais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.