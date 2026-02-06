Corpo de Bombeiros informou que mobilizou nove viaturas para o combate ao fogo na fábrica - EPTV/Reprodução

Publicado 06/02/2026 18:31

São Paulo - Um incêndio de grandes proporções atingia, na tarde desta sexta-feira, 6, uma fábrica do setor de alimentos na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Informações preliminares da Polícia Militar apontam para uma única vítima até o momento. Mais cedo, a corporação havia informado um total de 10 pessoas feridas com queimaduras e um óbito, mas a informação foi corrigida.

A empresa fica localizada no Distrito Industrial de Indaiatuba. O local possui 400 metros quadrados e, segundo a PM, a empresa é produtora de antioxidante.

As chamas tiveram início por volta das 15h50 e se alastraram para a área de logística da fábrica. O Corpo de Bombeiros informou que mobilizou nove viaturas para o combate ao fogo, e que está para evitar que as chamas passem para as edificações que ficam nos arredores.

Até as 17h20, a ocorrência seguia em andamento.