Alckmin elogia suspensão do pagamento de penduricalhos por Flávio Dino
Decisão do ministro do STF acaba com benefícios como 'auxílio-panetone' aos Três Poderes
Ministério e Finep anunciam R$ 3,3 bi em recursos não reembolsáveis à indústria
Segmento de transição energética vai receber a maior fatia, com R$ 500 milhões
Mentor de propinas da Ultrafarma era 'King' e tinha reuniões com Sidney Oliveira
Esquema de corrupção teria gerado cerca de R$ 1 bilhão em valores pagos de forma ilícita aos auditores fiscais
Foragido, Ramagem depõe ao STF por videoconferência em ação sobre o 8 de Janeiro
Interrogatório durou cerca de 50 minutos e foi conduzido por uma juíza auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso
Mulher declarada morta após ser atropelada recebe alta depois de 19 dias no hospital
Médica que atestou o óbito foi afastada das funções e é alvo de investigação do Cremesp
Controle de armamentos não é prioridade dos estados, diz Instituto Sou da Paz
Pesquisa aponta que não há transparência sobre a circulação de armas
