Eduardo Bolsonaro fez declaração no X (antigo Twitter) Saul Loeb / AFP
Eduardo Bolsonaro cobra de aliados engajamento na candidatura de Flávio
Em viagem internacional, ex-deputado afirma que silêncio não é neutralidade e pressiona a direita a aderir à estratégia da pré-candidatura presidencial
Houve uma espécie de 'estupro' das contas públicas no governo Bolsonaro, diz Haddad
Ministro citou a aprovação da PEC dos Precatórios
Secretário da Fazenda diz que não recebeu convite para BC, mas que aceitaria cargo
Guilherme Mello afirma estar lisonjeado com indicação de Haddad e diz que está à disposição de Lula
'Penduricalhos': Saiba o que são os auxílios suspensos pelo ministro Flávio Dino
Decisão também se aplica a Estados e municípios
TJ-SP condena Tabata Amaral a pagar R$ 30 mil a Nunes por ofensa em campanha de 2024
Decisão é da 8ª Câmara de Direito Privado e reformou parcialmente sentença de primeira instância
Criminoso ameaça arrancar dedo de idosa durante assalto na Zona Sul de SP: 'Tira a aliança'
Homem ainda disse que 'daria um tiro' na vítima
