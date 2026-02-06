Vítima anunciou que era policial e tentou separar a confusão, momento em que foi atingida por um tiro - Reprodução / Redes sociais

Publicado 06/02/2026 09:38 | Atualizado 06/02/2026 09:40

Um policial militar, identificado como Isaque Ayalas Ribeiro, de 28 anos, que estava de folga, foi baleado na madrugada desta quinta-feira (5) ao tentar separar uma briga em um posto de combustíveis, em Goiânia.

Segundo testemunhas, Isaque estava bebendo com amigos no pátio do posto quando viu dois jovens começarem uma briga. A vítima anunciou que era policial e tentou separar a confusão, momento em que acabou atingida por um tiro.

Policial foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira Reprodução / Redes sociais

O policial recebeu atendimento e seguiu para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde permanece internado no pronto-socorro, em estado grave.

Já o homem que atirou em Isaque, identificado como Victor Vinícius da Silva, de 23 anos, foi baleado três vezes. Socorrido por amigos, também chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).

