Vítima anunciou que era policial e tentou separar a confusão, momento em que foi atingida por um tiroReprodução / Redes sociais
PM de folga é baleado ao tentar separar briga em posto de combustíveis em Goiânia
Policial anunciou que era militar durante a confusão; autor do disparo morreu
Mulher é presa após arremessar gata do 12º andar de prédio em Curitiba
Animal está recebendo atendimento veterinário em uma ONG
Inscrições para o Fies 2026 terminam nesta sexta; saiba como concorrer
São mais de 112 mil vagas em 19 mil cursos
Ponte entre MG e SP é totalmente interditada e faz motoristas percorrerem 100 km a mais
Decisão ocorreu após identificação de trincas em pilares estruturais; não há previsão de liberação da via
Caso Master: PF investiga suspeitas de fraude na Previdência de servidores no Amapá
Agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão
