PF faz buscas na operação Zona Cinzenta - Divulgação/ PF

PF faz buscas na operação Zona CinzentaDivulgação/ PF

Publicado 06/02/2026 08:51 | Atualizado 06/02/2026 08:55

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (5), a Operação Zona Cinzenta. A ação tem como objetivo apurar fraudes na gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amapá (RPPS/AP).

Ao todo, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal, no município de Macapá.

Segundo a corporação, a "investigação examina a aprovação e a execução de investimentos realizados pela autarquia estadual responsável pela gestão do RPPS/AP em Letras Financeiras" emitidas pelo Banco Master, operação considerada de alto risco.