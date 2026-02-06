PF faz buscas na operação Zona CinzentaDivulgação/ PF

Mais artigos de O Dia
O Dia
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (5), a Operação Zona Cinzenta. A ação tem como objetivo apurar fraudes na gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amapá (RPPS/AP).
Ao todo, os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal, no município de Macapá.
Segundo a corporação, a "investigação examina a aprovação e a execução de investimentos realizados pela autarquia estadual responsável pela gestão do RPPS/AP em Letras Financeiras" emitidas pelo Banco Master, operação considerada de alto risco.
A instituição financeira foi liquidada em novembro pelo Banco Central, que identificou uma profunda crise de liquidez. O banco não tinha recursos suficientes para honrar compromissos, como o pagamento a clientes e investidores.

Estão sendo investigados os crimes de gestão temerária e gestão fraudulenta.