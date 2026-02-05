O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo)Arquivo / Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Após aumentar próprio salário, Zema critica reajuste no Congresso
Projeto cria a Gratificação de Desempenho e Alinhamento Estratégico (GDAE), que pode chegar a 100% do salário do cargo efetivo ocupado pelo servidor
Após aumentar próprio salário, Zema critica reajuste no Congresso
Projeto cria a Gratificação de Desempenho e Alinhamento Estratégico (GDAE), que pode chegar a 100% do salário do cargo efetivo ocupado pelo servidor
STF marca para 25 de fevereiro julgamento sobre penduricalhos
Flávio Dino mandou suspender pagamentos ilegais nos Três Poderes
MP de SP denuncia dono da Ultrafarma por suborno de fiscais em esquema de propinas de R$ 1 bi
Sidney Oliveira remunerava agentes públicos com grandes quantias em espécie
'Mapa do Caminho Nacional' para transição energética é debatido às vésperas do prazo final
Plano estabelece metas para substituição gradual do uso de combustíveis fósseis
PGR envia ao Supremo parecer favorável à pejotização do trabalho
Para Gonet, competência para analisar contratos é da Justiça comum
Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar
Boletim informa que quadro é compatível com desidratação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.