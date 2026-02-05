Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar Wilson Dias/Agência Brasil
Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar
Boletim informa que quadro é compatível com desidratação
Programa leva professores de escolas públicas a intercâmbio no Panamá
Vagas são para docentes pretos, pardos ou quilombolas
Senador busca PGR para pedir prisão domiciliar de Bolsonaro e liberação de contato com Valdemar
Wellington Fagundes (PL-MT) tem visita ao ex-presidente agendada para sábado (7)
Tempestade atinge o Guarujá, causa alagamentos e deixa 12 desabrigados
Três casas foram afetadas por deslizamento
Ministro do STJ acusado de importunação sexual pede licença médica
Tribunal abriu sindicância para apurar a acusação
Amazônia Legal: desmatamento prevalece em torno de áreas protegidas
Entre outubro e dezembro de 2025, 9 mil km² de terreno tiveram ocorrência de devastação vegetal
