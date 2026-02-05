Wellington Fagundes (PL-MT) afirmou que Gilmar Mendes teria dito que prisão de Bolsonaro deve ir para regime domiciliar - Roque de Sá/Agência Senado

05/02/2026

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) deve se reunir na tarde desta quinta-feira, 5, com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, para tratar do pedido de transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para uma possível prisão domiciliar e para a revogação da proibição de contato com o presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto.



O parlamentar também tem visita agendada a Bolsonaro no próximo sábado, 7, no local onde o ex-presidente cumpre pena.



Em vídeo publicado em suas redes sociais, Fagundes afirmou que o decano do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, teria dito que a prisão do ex-presidente deve evoluir para o regime domiciliar. A declaração foi feita pelo senador sem detalhar o contexto ou eventual manifestação formal do ministro sobre o caso.



Segundo Fagundes, não há justificativa para manter Bolsonaro e Valdemar impedidos de se comunicar. Na semana passada, no entanto, o ministro do STF Alexandre de Moraes afirmou que a autorização de contato entre investigados e condenados em procedimentos correlatos representa "risco manifesto à investigação".



Em outubro de 2025, a Primeira Turma do STF decidiu pela reabertura da investigação sobre a participação de Valdemar Costa Neto na trama golpista. Votaram nesse sentido o relator, ministro Alexandre de Moraes, e os ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino. O ministro Luiz Fux não acompanhou os colegas na decisão.



Condenado a mais de 27 anos de prisão por liderar a trama golpista, o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, conhecido como Papudinha, para onde foi transferido em janeiro.