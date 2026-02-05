Ministro do STJ acusado de importunação sexual pede licença médica Sérgio Amaral/STJ
Ministro do STJ acusado de importunação sexual pede licença médica
Tribunal abriu sindicância para apurar a acusação
Amazônia Legal: desmatamento prevalece em torno de áreas protegidas
Entre outubro e dezembro de 2025, 9 mil km² de terreno tiveram ocorrência de devastação vegetal
Iphan destina R$ 20 milhões a obras em igreja que desabou em Salvador
Recursos também são destinados a restauro do Convento de São Francisco
Dino manda suspender pagamento de penduricalhos nos Três Poderes
Na decisão, ministro diz que há um "fenômeno da multiplicação anômala"
Justiça Federal transfere caso Bruno e Dom de Tabatinga para Manaus
Decisão busca proteger jurados e dar mais celeridade ao processo
Adolescente é apreendido suspeito de matar ex-namorada e outras duas pessoas em padaria na Grande BH
Jovem será apresentado ao Ministério Público para decidir sobre uma possível internação
