Crime aconteceu em uma padaria na Grande BH - Reprodução/TV Globo

Publicado 05/02/2026 14:57

Uma adolescente de 16 anos e uma mulher de 56 anos foram mortas a tiros, nesta quarta-feira (4), dentro de uma padaria, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Outra adolescente, de 14 anos, também morreu. Segundo a Polícia Militar (PM), o principal suspeito do crime é o ex-namorado de uma das vítimas, um adolescente de 17 anos, que foi apreendido e encaminhado para a 1ª Delegacia da Polícia Civil.

De acordo com a PM, a adolescente, ex-namorada do suspeito, trabalhava no caixa do estabelecimento. A outra vítima era cliente da padaria e foi atingida durante o ataque.



Uma adolescente de 14 anos, também funcionária do local, foi baleada na cabeça, no braço e na perna. Ela foi encaminhada ao Hospital Risoleta Neves em estado grave. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.



A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o adolescente foi ouvido na presença de um representante legal e autuado em flagrante delito por ato infracional ao crime de homicídio qualificado.

A corporação Informou também que a investigação segue em andamento e caso seja comprovado o crime de feminicídio, ele também será autuado.



Ainda segundo a PCMG, o adolescente será apresentado ao Ministério Público para decidir sobre uma possível internação.

*Com informações do Estadão Conteúdo