Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo AlckminReprodução / Youtube
Alckmin: 'Intercâmbio entre Brasil e Rússia é expressivo, mas modesto diante do potencial'
Para o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, os países podem aumentar mais a troca comercia
Alckmin: 'Intercâmbio entre Brasil e Rússia é expressivo, mas modesto diante do potencial'
Para o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, os países podem aumentar mais a troca comercia
Suspeito de planejar sequestro de Moro é preso no Ceará
Sidney Rodrigo Aparecido Piovesan é apontado pela PF como um dos integrantes do PCC
Vídeo: Homem mata funcionário a tiros em concessionária e grava vítima caída em SP
Trabalhador foi socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu; motivação ainda é desconhecida
Fies: inscrições para o 1º semestre terminam nesta sexta-feira
Financiamento custeia mensalidade em faculdade privada
Tarcísio diz que definição de vice será 'mais à frente' em conjunto com partidos aliados
Gilberto Kassab é um dos nomes cotados para compor a chapa
Fachin adia almoço com ministros do STF para depois do carnaval
Há uma expectativa de que o código de ética, que enfrenta resistência no Supremo, figure como um dos principais assuntos do encontro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.