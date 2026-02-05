Câmeras de segurança registraram o momento. Nas imagens, é possível ver o instante em que o atirador entra no estabelecimento e começa a disparar. Após cometer o crime, ele pega o celular e parece registrar a vítima caída no chão. Não há informações sobre a motivação do crime.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Tide Setúbal, mas não resistiu. O caso foi registrado como homicídio pelo 63º Distrito Policial (Vila Jacuí).
