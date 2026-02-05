Polícia apreendeu dinheiro, celulares, documentos e identidades falsas Divulgação/SSP-PI
Polícia prende oito suspeitos de esquema milionário de agiotagem em três estados
Grupo coagia e exercia domínio territorial sobre pequenos comerciantes e trabalhadores informais, a quem emprestava valores a juro
Frente fria provoca chuva e queda de temperaturas nas regiões Sul e Sudeste
Inmet mantém alertas de risco de tempestades em São Paulo
Vídeo: Motociclista atropela mulher ao empinar veículo em avenida de SP
Vítima atravessava a faixa de pedestres; infrator fugiu do local sem prestar socorro
Juristas defendem revisão da aposentadoria compulsória como pena máxima dada a juízes
Modelo atual de punição a magistrados é alvo de críticas
São Paulo confirma 12ª morte por bebida contaminada com metanol
Autoridades de saúde ainda investigam outros quatro óbitos
STJ abre sindicância contra ministro Marco Buzzi, acusado de importunação sexual
Medida foi tomada por unanimidade pelo plenário; ele nega a acusação
