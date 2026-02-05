Polícia apreendeu dinheiro, celulares, documentos e identidades falsas - Divulgação/SSP-PI

Publicado 05/02/2026 10:17 | Atualizado 05/02/2026 10:18

A Polícia Civil do Piauí deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a segunda fase da Operação Macondo. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa investigada por estruturar um esquema milionário de agiotagem. Até o momento, oito pessoas foram presas em nove cidades do Piauí, Maranhão e Ceará.

Ao todo, a operação teve como alvos 27 investigados, resultando no cumprimento de 24 mandados de prisão temporária, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão para outras nove pessoas.

Além disso, também foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão nos municípios de Teresina, Campo Maior, Esperantina, Floriano, Oeiras, Amarante, Picos, Timon (MA) e Tianguá (CE).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), os suspeitos coagiam e exerciam domínio territorial sobre pequenos comerciantes e trabalhadores informais, a quem emprestavam valores a juros. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 1 milhão nas contas dos investigados.

Durante a ação, os agentes apreenderam dinheiro, celulares, documentos e identidades falsas.

"São organizações criminosas que exploram economicamente pessoas em situação de vulnerabilidade por meio de coerção e intimidação. Nosso trabalho é desarticular essas estruturas que atuam à margem da lei", disse o superintendente de Operações Integradas da SSP, delegado Matheus Zanatta.

A ação foi coordenada pela Superintendência de Operações Integradas (SOI), em conjunto com a Diretoria de Inteligência da Polícia Civil e SSP, com apoio da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), Diretoria de Operações de Trânsito (DOT), Núcleo de Operações com Cães e Polícia Militar, através da ROCAM.