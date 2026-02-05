São Paulo tem 52 casos confirmados de intoxicação por metanol - Divulgação

Publicado 05/02/2026 09:15 | Atualizado 05/02/2026 09:20

O governo de São Paulo confirmou na noite desta quarta-feira, 4, que um homem de 26 anos, do muicípio de Mauá, na Região Metropolitana da capital, morreu vítima de intoxicação por bebida alcoólica contaminada com metanol. Trata-se da 12ª morte por esta mesma causa no estado.

Segundo o boletim da Secretaria de Saúde, o estado registra 52 casos confirmados de intoxicação por metanol.

O governo estadual ainda investiga quatro óbitos, sendo um em Guariba (vítima de 39 anos), um em São José dos Campos (de 31 anos) e dois em Cajamar (29 e 38 anos).

Com a nova morte confirmada em São Paulo, o país já tem 17 óbitos provocados por consumo de bebida alcoólica contaminada por metanol.

