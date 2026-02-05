São Paulo tem 52 casos confirmados de intoxicação por metanol Divulgação
São Paulo confirma 12ª morte por bebida contaminada com metanol
Autoridades de saúde ainda investigam outros quatro óbitos
STJ abre sindicância contra ministro Marco Buzzi, acusado de importunação sexual
Medida foi tomada por unanimidade pelo plenário; ele nega a acusação
Vídeo: Promoção de macarrão instantâneo a R$ 0,01 causa confusão em supermercado
Caso aconteceu em Assú, no interior do Rio Grande do Norte
PT pede que TSE proíba impulsionamento pago de conteúdos críticos a governos na pré-campanha
Partido encaminhou à Justiça Eleitoral 12 sugestões para as eleições deste ano
Defesa de adolescente divulga vídeo de cão Orelha vivo após horário da agressão
Segundo a Polícia Civil, crime aconteceu no dia 4 de janeiro, entre 5h25 e 5h58
Pesquisa mostra que 92% das brasileiras entre 50 e 69 anos fizeram mamografia
Aumento dos exames foi observado em todas as faixas etárias
