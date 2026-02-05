Local abriu as portas com ofertas agressivas para atrair o público local, provocando corrida no corredores - Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Local abriu as portas com ofertas agressivas para atrair o público local, provocando corrida no corredores Reprodução/ vídeo/ redes sociais

Publicado 05/02/2026 08:34

Uma promoção de macarrão instantâneo a R$ 0,01 causou tumulto durante a reinauguração de uma unidade do supermercado atacadista em Assú, no interior do Rio Grande do Norte. O local abriu as portas com ofertas agressivas para atrair o público local, provocando uma corrida no corredores do estabelecimento.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dezenas de consumidores se aglomerando em frente às prateleiras, puxando caixas e sacolas de produtos, em meio a gritos e tentativas de garantir o item promocional.

O macarrão instantâneo, popularmente conhecido como "miojo", era um dos principais atrativos da campanha de reinauguração e acabou se tornando o estopim da confusão.

Uma funcionária chegou a pedir cuidado às pessoas para que não se machucassem. O caso aconteceu na última quinta-feira (29).

Veja vídeo:

Your browser does not support the video tag.

Segundo a rede, foram ofertadas mil unidades do produto, sabor galinha caipira. A promoção relâmpago durou cerca de apenas quatro minutos, até o estoque promocional acabar.



Ainda de acordo com estabelecimento, outras promoções iguais a essa foram realizadas ao longo do dia. Mesmo com o grande tumulto, ninguém se feriu.





