Uma promoção de macarrão instantâneo a R$ 0,01 causou tumulto durante a reinauguração de uma unidade do supermercado atacadista em Assú, no interior do Rio Grande do Norte. O local abriu as portas com ofertas agressivas para atrair o público local, provocando uma corrida no corredores do estabelecimento.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dezenas de consumidores se aglomerando em frente às prateleiras, puxando caixas e sacolas de produtos, em meio a gritos e tentativas de garantir o item promocional.
O macarrão instantâneo, popularmente conhecido como "miojo", era um dos principais atrativos da campanha de reinauguração e acabou se tornando o estopim da confusão.
Uma funcionária chegou a pedir cuidado às pessoas para que não se machucassem. O caso aconteceu na última quinta-feira (29).
Segundo a rede, foram ofertadas mil unidades do produto, sabor galinha caipira. A promoção relâmpago durou cerca de apenas quatro minutos, até o estoque promocional acabar.
Ainda de acordo com estabelecimento, outras promoções iguais a essa foram realizadas ao longo do dia. Mesmo com o grande tumulto, ninguém se feriu.
