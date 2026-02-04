SP: incêndio atinge comunidade em Santos
Entre sete e oito casas foram atingidas; ninguém ficou ferido
Defesa relata piora da saúde de Bolsonaro e cobra laudo da PF para domiciliar
O ex-presidente apresentou vômitos e crises de soluço acentuadas
Operação Kratos: Corregedoria prende chefe da Assessoria Militar da Câmara de SP
Além do capitão, dois sargentos da PM foram detidos
ANP impõe condições para retomada de perfuração na Foz do Amazonas
Petrobras poderá continuar operação quando comprovar cumprimento
Carlos Lupi, do PDT, 'anuncia' apoio do PT a Kalil em Minas Gerais; sigla nega
Candidato fez postagem criticando indiretamente o presidente da legenda
Julgamento da BHP em Londres por desastre de Mariana é adiado para abril de 2027
Mineradora apresentou o pedido de uma nova data para análise do caso pela corte
