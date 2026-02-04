Postagem de Lupi irritou Alexandre Kalil e o PTJoédson Alves/Agência Brasil
Carlos Lupi, do PDT, 'anuncia' apoio do PT a Kalil em Minas Gerais; sigla nega
Candidato fez postagem criticando indiretamente o presidente da legenda
Carlos Lupi, do PDT, 'anuncia' apoio do PT a Kalil em Minas Gerais; sigla nega
Candidato fez postagem criticando indiretamente o presidente da legenda
Julgamento da BHP em Londres por desastre de Mariana é adiado para abril de 2027
Mineradora apresentou o pedido de uma nova data para análise do caso pela corte
Área técnica do governo tende a recomendar veto a penduricalhos na Câmara
Avaliação é de que o projeto desrespeita o artigo 169 da Constituição
Saiba o que o MP militar apresentou ao STM para pedir a perda de patente de Bolsonaro e mais quatro
Procurador elencou as justificativas para a punição aos oficiais
STF marca julgamento que vai definir alcance da Lei de Anistia
Plenário analisará se regra pode evitar a punição de agentes do Estado que participaram da ocultação de cadáveres na Ditadura
TCU vai fiscalizar Correios por assunção de dívida de R$ 7,6 bilhões com Postalis
Inspeção da Corte de Contas examinará supostas irregularidades na estatal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.