TCU determinou que Correios apresentem documentação para fiscalizaçãoMarcelo Camargo/Agência Brasil
TCU vai fiscalizar Correios por assunção de dívida de R$ 7,6 bilhões com Postalis
Inspeção da Corte de Contas examinará supostas irregularidades na estatal
Calheiros afirma que Galípolo se comprometeu em passar informações possíveis sobre o Master
Senadores membros da CAE se reuniram com o presidente do Banco Central
Bolsonaro fez descaso com preceitos éticos dos militares, diz MPM
Órgão diz que ex-presidente feriu princípios como fidelidade à Pátria
TCU avalia obrigar governo a explicar congelamento de verbas das agências reguladoras
Para Corte de Contas, autonomia financeira dos órgãos não pode ser 'letra morta'
Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas; OMS emite alerta
Apesar de 38 registros do vírus, Brasil é considerado país livre da doença
CNJ torna regras mais rígidas e proíbe retaliações a quem denunciar assédio
Entre as práticas que podem configurar represália estão exoneração, mudanças de lotação sem justificativa, alterações abruptas em avaliações de desempenho, restrição de atribuições ou negação de oportunidades de capacitação
