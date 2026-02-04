CNJ torna regras mais rígidas e proíbe retaliações a quem denunciar assédioDivulgação
CNJ torna regras mais rígidas e proíbe retaliações a quem denunciar assédio
Entre as práticas que podem configurar represália estão exoneração, mudanças de lotação sem justificativa, alterações abruptas em avaliações de desempenho, restrição de atribuições ou negação de oportunidades de capacitação
Casos de sarampo crescem 32 vezes nas Américas; OMS emite alerta
Apesar de 38 registros do vírus, Brasil é considerado país livre da doença
Moraes diz que juiz pode receber por palestra e ter ações de empresas
Magistrado classificou de "má-fé" crítica sobre atuação de ministros da Corte
Quem é Marco Buzzi, ministro do STJ denunciado por assédio sexual contra jovem de 18 anos
Magistrado foi indicado para a Corte em 2011 pela então presidente Dilma Roussef
UFPA concederá diploma simbólico a estudante assassinado na ditadura
Cezar Morais Leite foi morto durante aula no campus, aos 19 anos
Simone Tebet, sobre eleições em 2026: Não tem como Haddad fugir dessa missão
Ministra do Planejamento disse que pode disputar vaga no Senado por São Paulo ou pelo Mato Grosso do Sul
