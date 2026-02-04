Para Simone Tebet, Haddad e Alckmin são os melhores nomes para disputar o governo de São Paulo - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/02/2026 17:09

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu que o titular da Fazenda, Fernando Haddad, se coloque à disposição para ser candidato em outubro deste ano. Ela disse que não tem como Haddad "fugir dessa missão", que "o quadro não fecha sem ele" e que "ele precisa ter essa consciência".

"O presidente está conversando com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o ministro Fernando Haddad. Esse é o próximo passo. Conversou esta semana e vai conversar na semana que vem", afirmou.

"E vamos ver, eu acho que não há possibilidade de não ter pelo menos uma dupla em São Paulo. Uma andorinha não faz verão, né. Não tem como o ministro Haddad fugir dessa missão, assim. O quadro não fecha sem ele. E ele precisa ter essa consciência. Eu acho que ele tem", declarou a ministra.

Tebet disse ter se colocado à disposição para ser candidata ao Senado — e não ao governo estadual. Também afirmou que Haddad e Alckmin seriam melhores candidatos ao governo por terem mais conhecimento e mais história em São Paulo.

"Acho que os melhores nomes para o governo de São Paulo, por toda a história, por conhecerem, por estarem mais atrelados à própria figura do presidente Lula, é o Haddad por ser do PT e o Alckmin por ser vice. A gente está falando em angariar votos para a majoritária federal. Esses dois nomes, a meu ver, no governo do estado, puxam mais votos. É uma percepção que eu tenho. Mas esse processo, quem vai liderar é o presidente Lula", disse.

"Eu já me coloquei à disposição do presidente para disputar a vaga de Senado, ou em Mato Grosso do Sul ou em São Paulo. Ou seja, eu já me coloquei à disposição do time. E acredito que os dois (Alckmin e Haddad) também farão a mesma coisa", finalizou.

Tebet foi questionada se o martelo já está batido sobre o assunto e disse que não. Também afirmou que deve haver uma nova conversa após o carnaval para decidir a chapa paulista.