Para Simone Tebet, Haddad e Alckmin são os melhores nomes para disputar o governo de São PauloMarcelo Camargo/Agência Brasil
Simone Tebet, sobre eleições em 2026: Não tem como Haddad fugir dessa missão
Ministra do Planejamento disse que pode disputar vaga no Senado por São Paulo ou pelo Mato Grosso do Sul
Vítimas da tragédia em Mariana esperam justiça por um 'crime muito grande'
Mineradora australiana BHP e Vale são julgadas em Londres para definir a indenização de mais de 600 mil afetados
Cão Orelha: Polícia Civil usa imagens e dados de celular para desvendar caso
Segundo autoridades, adolescente mentiu em no depoimento
'Magistrados, inclusive desta Suprema Corte, nunca julgam caso em que têm ligação', diz Moraes
Ministro afirmou que Supremo vem sendo alvo de 'mentiras'
Juiz anula investigação sobre bets e PF assume inquérito que atinge Deolane Bezerra
Provas obtidas no âmbito da Operação Integration devem ser repassadas à Polícia Federal
Senado aprova em comissão projeto que proíbe publicidade de apostas esportivas e jogos on-line
Proposta veda veiculação de anúncios rádio, televisão, jornais, revistas e redes sociais, além de patrocínios a eventos e clubes esportivos
