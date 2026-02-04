Alexandre de Moraes afirmou que "mentiras" contra o STF contam com apoio de parte da mídiaAFP
'Magistrados, inclusive desta Suprema Corte, nunca julgam caso em que têm ligação', diz Moraes
Ministro afirmou que Supremo vem sendo alvo de 'mentiras'
Juiz anula investigação sobre bets e PF assume inquérito que atinge Deolane Bezerra
Provas obtidas no âmbito da Operação Integration devem ser repassadas à Polícia Federal
Senado aprova em comissão projeto que proíbe publicidade de apostas esportivas e jogos on-line
Proposta veda veiculação de anúncios rádio, televisão, jornais, revistas e redes sociais, além de patrocínios a eventos e clubes esportivos
Abuso policial gera mais insegurança, diz Human Rights Watch
Quase 6 mil pessoas morreram em ações de forças de segurança em 2025
Ministro do STJ Marco Buzzi é acusado de assédio sexual contra jovem de 18 anos
Acompanhada dos pais, a vítima registrou um boletim de ocorrência na polícia
Michelle Bolsonaro declara apoio a Caroline de Toni após impasse do PL sobre Senado em Santa Catarina
Ex-primeira-dama compartilhou imagens ao lado da deputada federal
