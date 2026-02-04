O processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni) teve 226.502 pré-selecionados na primeira chamada. Ao todo, 827.248 pessoas se inscreveram para a edição, registrando cerca de 1,6 milhão de inscrições, tendo em vista que cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa.
Do total de inscrições, 1.321.058 foram para bolsas integrais (100% gratuitas) e 274.604 para bolsas parciais (que cobrem 50% do valor da mensalidade). O resultado da primeira chamada foi publicado na terça-feira, 3, pelo Ministério da Educação (MEC) e está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Esta é a maior edição da história nesses 21 anos do Prouni, com a oferta de 595.374 bolsas, em 895 cursos de 1.046 instituições privadas por todo o país. Dessas bolsas, 275.329 são integrais (de 100%) e 320.045 parciais (de 50%). De acordo com o balanço do MEC, o estado com maior número de pré-selecionados foi São Paulo, com 43.891 estudantes. Em seguida, estão Minas Gerais (21.413) e Bahia (19.122).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.