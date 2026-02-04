Lista dos pré-selecionados para o Prouni pode ser conferida no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 04/02/2026 14:54

O processo seletivo referente ao primeiro semestre de 2026 do Programa Universidade para Todos (Prouni) teve 226.502 pré-selecionados na primeira chamada. Ao todo, 827.248 pessoas se inscreveram para a edição, registrando cerca de 1,6 milhão de inscrições, tendo em vista que cada participante pode escolher até dois cursos para concorrer à bolsa.