Adilson Amadeu foi condenado duas vezes por falas antissemitasAndré Bueno/CMSP
Condenado por antissemitismo, vereador retorna à Câmara de São Paulo
Adilson Amadeu é suplente e assume temporariamente o lugar Ricardo Teixeira, licensiado por questões de saúde
Condenado por antissemitismo, vereador retorna à Câmara de São Paulo
Adilson Amadeu é suplente e assume temporariamente o lugar Ricardo Teixeira, licensiado por questões de saúde
Além de Galípolo, Ailton Aquino e outros diretores do BC se reunirão com senadores nesta quarta-feira
Encontro acontecerá na sede do Banco Central
CPMI do INSS avalia condução coercitiva de Daniel Vorcaro
Depoimento do dono do Banco Master foi adiado para o dia 26
Lula lança Pacto Nacional contra o Feminicídio e cobra engajamento dos homens
Ao assinar decreto no Planalto, presidente defende que combate à violência contra a mulher é responsabilidade de toda a sociedade
Brasil pode registrar 781 mil novos casos de câncer por ano entre 2026 e 2028, aponta Inca
Estimativa indica avanço da doença com desigualdades regionais e alerta para prevenção, diagnóstico precoce e tabagismo
Fim da escala 6x1 pode eliminar mais de 600 mil empregos formais, diz Centro de Liderança Pública
Nota técnica estima queda na produção, impacto de até R$ 88 bilhões no PIB e efeitos mais fortes sobre comércio, agropecuária e construção
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.