Segundo CLP, no caso do comércio, a produtividade do trabalhador cairia 1,3%Marcello Casal Jr / Agência Brasil
Fim da escala 6x1 pode eliminar mais de 600 mil empregos formais, diz Centro de Liderança Pública
Nota técnica estima queda na produção, impacto de até R$ 88 bilhões no PIB e efeitos mais fortes sobre comércio, agropecuária e construção
Três Poderes lançam pacto para enfrentamento ao feminicídio no Brasil
País registra quatro vítimas e dez tentativas desse tipo de crime por dia
Saiba quais são os próximos passos do pedido de perda de patente de Bolsonaro
STM também julgará ações contra três generais e um almirante
Senado cria grupo de trabalho para acompanhar acordo Mercosul-UE
Colegiado poderá ouvir especialistas, representantes do setor produtivo e órgãos de governo
SP: PM de folga que cortava cabelo reage a roubo de Porsche; suspeito morre
Arma do criminoso foi apreendida no local
Senadores apresentam requerimentos na Comissão de Assuntos Econômicos relacionados ao caso Master
Pedidos cobram esclarecimentos do Banco Central, TCU, PF e CVM sobre a liquidação do banco, eventuais prejuízos a investidores e a atuação dos órgãos de controle
