Policial cortava o cabelo em uma barbearia no momento do crime - Reprodução/ redes sociais

Publicado 04/02/2026 11:50 | Atualizado 04/02/2026 11:52

Um policial militar de folga impediu o roubo de um Porsche no Sacomã, na Zona Sul de São Paulo, ao reagir à ação de um criminoso. O PM cortava o cabelo em uma barbearia na tarde da última terça-feira (3) quando percebeu a tentativa de assalto e efetuou disparos contra um dos suspeitos. Houve troca de tiros, e o homem foi atingido. O policial não se feriu.

O suspeito chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Heliópolis, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, uma arma de fogo foi apreendida no local. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).