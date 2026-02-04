Policial cortava o cabelo em uma barbearia no momento do crimeReprodução/ redes sociais
SP: PM de folga que cortava cabelo reage a roubo de Porsche; suspeito morre
Arma do criminoso foi apreendida no local
Senadores apresentam requerimentos na Comissão de Assuntos Econômicos relacionados ao caso Master
Pedidos cobram esclarecimentos do Banco Central, TCU, PF e CVM sobre a liquidação do banco, eventuais prejuízos a investidores e a atuação dos órgãos de controle
Veja o que se sabe até agora sobre mortes do Cão Orelha e de outros pets pelo País
Manifestações ocorreram no fim de semana em quase todas as capitais
Nikolas Ferreira justifica voto contra Gás do Povo: 'Finalidade de manter as pessoas presas'
Nesta terça-feira, o Senado Federal aprovou o programa
Onda de calor atinge o Sul; outros regiões continuam com alerta para tempestades
Há risco de alagamentos, ventos fortes e queda de granizo
Homem mata companheira e filha de 2 anos com golpes de facão em MG
Suspeito foi preso em flagrante; caso é investigado pela Polícia Civil
