Declaração foi feita por Nikolas nas redes sociaisReprodução / X

Publicado 04/02/2026 10:38 | Atualizado 04/02/2026 11:05

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se manifestou, nesta terça-feira (3), sobre seu voto contrário à Medida Provisória (MP) que cria o programa "Gás do Povo", iniciativa do governo federal. A declaração foi feita nas redes sociais.



Nikolas Ferreira justifica voto contra programa Gás do Povo



Reprodução / Redes sociais#ODia pic.twitter.com/qQ2Pdakua4 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 4, 2026

"Óbvio que votei contra o projeto 'Gás do Povo', de Lula, porque sou um favor ao 'Gás dos Brasileiros', um programa que já existe e que o Lula quer complicar. Antes, o auxílio caiu direto na conta da mãe de família", escreveu. "Agora, o Lula quer te obrigar a buscar seu gás nas vendas credenciadas pelo governo, sem prazo claro de quanto tempo você terá esse benefício, sem autonomia, sem liberdade. Que no final, deixará seu gás mais caro e com a finalidade de manter as pessoas presas pra ter o voto dela nas eleições."





A revenda, em geral, compra botijões da distribuidora e os revende para famílias e pequenos comércios, entre outros. Os revendedores que desejam participar do programa estão realizando voluntariamente o credenciamento junto à Caixa. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 fixou o orçamento de R$ 5,1 bilhões para o novo vale-gás em 2026.



O Gás do Povo amplia em três vezes o número de famílias atendidas em relação à versão anterior. A previsão do ano passado era alcançar 15,5 milhões de famílias em todo o País até março de 2026 e, posteriormente, 17 milhões. Nas capitais onde o programa foi iniciado, quase todas as famílias aptas a receber o benefício contam, em média, com uma revenda de GLP credenciada a até 2 km de sua residência.



As famílias beneficiadas pelo programa precisam estar inscritas e com dados cadastrais atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Serão contemplados aqueles com renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo nacional. Nesta terça-feira, o Senado Federal aprovou o programa, que vai à sanção . O "Gás do Povo" está em vigor desde o fim de 2025, via Medida Provisória (MP), e aguardava o aval do Congresso. No mês passado, o Ministério de Minas e Energia (MME) anunciou o lançamento da segunda fase e afirmou que todas as capitais brasileiras já estavam contempladas. Até o momento, o programa atingiu 10 mil revendas credenciadas em todo o Brasil, em um total de 60 mil agentes nesse setor.

*Com informações do Estadão Conteúdo