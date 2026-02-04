Mulher sofreu trauma moderado em um dos membros inferiores e foi encaminhada ao hospital - Divulgação / CBMDF

Mulher sofreu trauma moderado em um dos membros inferiores e foi encaminhada ao hospitalDivulgação / CBMDF

Publicado 04/02/2026 08:41 | Atualizado 04/02/2026 08:43

Um elevador de um condomínio despencou, nesta terça-feira (3), por volta das 22h53, com oito pessoas, em Samambaia, no Distrito Federal. Duas pessoas ficaram feridas.

No momento do acidente, o elevador estava no terceiro andar. Em seguida, um forte estrondo foi ouvido, e ele caiu até o primeiro subsolo, em uma queda de aproximadamente cinco pavimentos do prédio. Os bombeiros aplicaram o protocolo de segurança para resgate em ambientes confinados e realizaram a retirada das vítimas.

Uma mulher sofreu um trauma moderado em um dos membros inferiores e foi encaminhada ao hospital. Já um homem ficou ferido ao bater a cabeça, mas recusou atendimento médico. Os demais ocupantes não apresentaram ferimentos. O local foi isolado e ficou aos cuidados do responsável legal da edificação.