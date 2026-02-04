Mulher sofreu trauma moderado em um dos membros inferiores e foi encaminhada ao hospitalDivulgação / CBMDF
Elevador despenca com oito pessoas em condomínio no DF
Cabine caiu do terceiro andar até o primeiro subsolo em Samambaia; duas vítimas ficaram feridas
PF prende condenado pelos atos golpistas do 8 de janeiro que estava foragido no Paraguai
João Paulo Silva Matos vai cumprir pena de 14 anos em regime fechado
Meio/Ideia: Flávio Bolsonaro cresce e empata tecnicamente com Lula no 2º turno
Presidente tem 45,8% contra 41,1% do senador
Motorista de aplicativo é sequestrado por falsos passageiros e tem R$ 30 mil roubados em SP
Um dos suspeitos, de 17 anos, foi localizado e apreendido; investigações seguem para localizar o segundo envolvido
Governo Lula é desaprovado por 51,4%, aponta pesquisa
Levantamento mostra cenário de estabilidade na avaliação do presidente
Advogada grávida diz que procurador 'partiu pra cima' dela em meio a discussão em quilombo
Caso aconteceu na comunidade de Giral, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas
