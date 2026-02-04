Caso foi registrado como roubo, sequestro e cárcere privado no 1º Distrito Policial de Cubatão - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 04/02/2026 07:59

Um motorista de aplicativo, de 44 anos, foi sequestrado em São Vicente, no litoral de São Paulo. Em seguida, a vítima teve o carro e R4 30 mil roubados. Um dos suspeitos, de 17, foi localizado e apreendido.

A vítima foi chamada para uma corrida na Avenida Minas Gerais, no bairro Vila São Jorge, onde dois jovens embarcaram no carro com destino ao Guarujá, na última quinta-feira (30). Durante a corrida, o roubo foi anunciado.

O motorista foi levado a um cativeiro, e os criminosos acessaram o celular para realizar transferências bancárias, que totalizaram cerca de R$ 30 mil. Também foram roubados o veículo da vítima, o celular, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), uma máquina de cartão e a chave do automóvel.

No dia seguinte ao crime, um dos suspeitos foi apreendido em São Vicente. As investigações seguem para localizar o segundo envolvido. O caso foi registrado como roubo, sequestro e cárcere privado no 1º Distrito Policial de Cubatão.