Caso foi registrado como roubo, sequestro e cárcere privado no 1º Distrito Policial de CubatãoDivulgação / Polícia Militar
Motorista de aplicativo é sequestrado por falsos passageiros e tem R$ 30 mil roubados em SP
Um dos suspeitos, de 17 anos, foi localizado e apreendido; investigações seguem para localizar o segundo envolvido
Governo Lula é desaprovado por 51,4%, aponta pesquisa
Levantamento mostra cenário de estabilidade na avaliação do presidente
Advogada grávida diz que procurador 'partiu pra cima' dela em meio a discussão em quilombo
Caso aconteceu na comunidade de Giral, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, em Minas
Nexus: Lula é presidenciável com maior presença nas redes sociais
Instituto analisou o desempenho dos 11 principais nomes cotados para a disputa da Presidência nas cinco principais rsedes ociais - Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok
Camilo Santana deixará governo em abril, mas nega disputa a governo do CE
Santana liderava, em dezembro, a disputa pelo governo do Ceará em um cenário que o colocava frente a frente com Ciro Gomes e o senador Eduardo Girão (Novo)
Polícia científica confirma que corpo encontrado em Caldas Novas é de corretora que desapareceu
Daiane Alves Souza, de 43 anos, desapareceu no dia 17 de dezembro
