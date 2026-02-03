Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhõesRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 144 milhões
Apostadores não acertaram as seis dezenas do concurso 2.968
Fundo Amazônia aplica R$ 80 milhões para produção agrícola comunitária
Edital apoia projetos de povos tradicionais
Polícia Civil conclui investigação sobre morte do cão Orelha e pede internação de adolescente em SC
Caso ocorreu em Florianópolis; jovem é apontado como autor das agressões fatais e outros três adultos foram indiciados por coação a testemunha, além de quatro adolescentes responsabilizados por maus-tratos ao cão Caramelo
Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial
Decisão foi proferida nesta segunda-feira
OAB pede à PF inquérito contra autores de site falso de inscrição no Exame Unificado
A Ordem quer saber quem são os ‘responsáveis pela criação e divulgação da fraude’
Maranhão: buscas por crianças em Bacabal completam 30 dias sem avanços
Não há suspeitos de envolvimento no desaparecimento dos irmãos
