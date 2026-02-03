Orelha foi morto no início de janeiroReprodução
Polícia Civil conclui investigação sobre morte do cão Orelha e pede internação de adolescente em SC
Caso ocorreu em Florianópolis; jovem é apontado como autor das agressões fatais e outros três adultos foram indiciados por coação a testemunha, além de quatro adolescentes responsabilizados por maus-tratos ao cão Caramelo
