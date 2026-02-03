Câmara aprova projeto que cria cargos em ministérios com impacto orçamentário de R$ 5,3 biRafa Neddermeyer/Agência Brasil
Câmara aprova projeto que cria cargos em ministérios com impacto orçamentário de R$ 5,3 bi
Ainda neste mesmo dia, estreia de votação do Congresso neste ano, a Casa ainda aprovou outro projeto que trará gratificações para servidores do Congresso Nacional, em valor estimado de cerca de R$ 800 milhões
Câmara aprova projeto que cria cargos em ministérios com impacto orçamentário de R$ 5,3 bi
Ainda neste mesmo dia, estreia de votação do Congresso neste ano, a Casa ainda aprovou outro projeto que trará gratificações para servidores do Congresso Nacional, em valor estimado de cerca de R$ 800 milhões
Senado aprova gratificação para servidores da Câmara; projeto vai à sanção
Salário de altos funcionários da Casa pode chegar a R$ 77 mil
Novos pedidos de CNH quadruplicam em janeiro, mostra Senatran
Cerca de 300 mil documentos foram emitidos desde mudança em sistema
MPF pede novo bloqueio, de R$ 200 milhões, da Vale após vazamento na Mina de Viga
A medida ocorre na sequência do transbordamento de água e sedimentos que atingiu cursos d'água que alimentam o Rio Paraopeba
Câmara inicia instalação de comissões e troca presidentes de seis colegiados
Trabalhos devem ter início nesta quarta-feira
SUS oferece vacina contra bronquiolite para bebês prematuros
Crianças com comorbidade também poderão receber imunizante
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.