Caiado governa o estado onde funciona a única mina de terras raras no BrasilReprodução / YouTube
Caiado se reúne com Marco Rubio, secretário de Trump, em meio a pré-campanha ao Planalto
Encontro faz parte de uma reunião ministerial internacional dedicada a minerais críticos e terras raras
Senado aprova MP do Gás do Povo com impacto de R$ 5 bi em 2026
Programa amplia em três vezes o número de famílias atendidas em relação à versão anterior
Brasileira Débora Garofalo é eleita professora mais influente do mundo
Trajetória docente que extrapola o cotidiano escolar foi reconhecida
STF arquiva investigação sobre senador flagrado com R$ 33 mil na cueca
Decisão acatou o pedido da PGR, que não identificou sinais de ocultamento de valores durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
Senador Bruno Bonetti propõe cadastro nacional para evitar reincidência de crimes de maus-tratos contra animais
Consulta aos dados será obrigatória antes de transferências de guarda de animais em estabelecimentos comerciais, abrigos ou adoções voluntárias
Oposição protocola requerimento de CPMI do Banco Master
Base governista já tinha apresentado pedido para instalação de uma comissão para investigar os R$ 12,2 bilhões pagos pelo BRB à instituição financeira que foi liquidada
