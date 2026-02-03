Caiado governa o estado onde funciona a única mina de terras raras no Brasil - Reprodução / YouTube

O governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), participa nesta quarta-feira, 4, de um encontro em Washington, nos Estados Unidos, com o secretário de Estado do governo Donald Trump, Marco Rubio.

A agenda ocorre em meio às articulações de pré-campanha ao Palácio do Planalto e definição entre qual será o presidenciável do PSD. Além de Caiado, os governadores Ratinho Júnior (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) também pleiteiam o posto.

O encontro faz parte de uma reunião ministerial internacional dedicada a minerais críticos e terras raras, que deve reunir representantes de aproximadamente 20 países, entre eles integrantes do G7. A agenda tem como foco estabelecer a coordenação global de políticas de segurança para os insumos. Além do Brasil, participam delegações da União Europeia, Austrália, Reino Unido e Canadá.

Caiado foi convidado por Rubio. Atualmente, a única mina de terras raras em operação no Brasil fica em Minaçu, no norte de Goiás, e é explorada pela Serra Verde Pesquisa e Mineração, que produz em escala industrial elementos considerados críticos, como neodímio, praseodímio, térbio e disprósio.

O governo goiano tem buscado investir no setor, com projetos em diferentes fases de pesquisa e implantação, como os conduzidos pela Aclara Resources, no município de Nova Roma, e pela canadense Appia Energy, no município de Iporá.

Goiás concentra cerca de 25% das reservas conhecidas de terras raras no Brasil, que possui a terceira maior reserva mundial desses minerais, atrás apenas da China e do Vietnã. Em 2025, Caiado sancionou a lei que criou a Autoridade Estadual de Minerais Críticos (Amic) e o Fundo Estadual de Desenvolvimento dos Minerais Críticos (FEDMC), voltados à formulação de políticas públicas para pesquisa, exploração, industrialização, logística e comercialização.

Esses insumos, que incluem terras raras, nióbio, níquel, cobre, titânio e fosfato, são utilizados para produção de veículos elétricos, turbinas eólicas e sistemas de armazenamento de energia.