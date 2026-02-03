Senador Chico Rodrigues foi flagrado com dinheiro na cueca em outubro de 2020, durante uma operação da PFDivulgação
STF arquiva investigação sobre senador flagrado com R$ 33 mil na cueca
Decisão acatou o pedido da PGR, que não identificou sinais de ocultamento de valores durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
Senador Bruno Bonetti propõe cadastro nacional para evitar reincidência de crimes de maus-tratos contra animais
Consulta aos dados será obrigatória antes de transferências de guarda de animais em estabelecimentos comerciais, abrigos ou adoções voluntárias
Oposição protocola requerimento de CPMI do Banco Master
Base governista já tinha apresentado pedido para instalação de uma comissão para investigar os R$ 12,2 bilhões pagos pelo BRB à instituição financeira que foi liquidada
Dino libera emendas de Ramagem e Eduardo Bolsonaro a suplentes e nega novo prazo a Zambelli
'Indevida demora' na formalização da perda dos mandatos bloqueou orçamento deste ano
Eleições: Gilmar sugere força-tarefa sobre conteúdo sintético e acordo com empresas de IA
Decano do Supremo quer melhorar a rastreabilidade e rotulagem de conteúdos gerados artificialmente
'Da minha parte, há clima de convergência; nomes vão se assentar', diz Flávio, sobre alianças eleitorais
Senador disse esperar atrair o apoio de partidos da centro-direita, ainda que em um eventual segundo turno
