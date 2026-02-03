Gilmar Mendes afirmou que conteúdos gerados por IA são um risco para a integridade das eleições - Carlos Moura/STF

Publicado 03/02/2026 17:28 | Atualizado 03/02/2026 17:31

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes enviou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma lista de sugestões para aprimorar o combate à desinformação nas eleições de 2026. Ele é ministro substituto da Corte eleitoral. Na abertura das audiências públicas que vão debater as regras para o pleito de outubro, o decano sugeriu a criação de uma força-tarefa com especialistas para analisar conteúdos criados artificialmente, a construção de acordos com empresas fornecedoras e desenvolvedoras de inteligência artificial (IA) e firmar cooperação com autoridades que têm expertise no tema digital.



"É imprescindível avançar na construção de acordos com empresas fornecedoras e desenvolvedoras de IA. Diferente de empresas tradicionais de redes sociais, elas ocupam posições estratégicas na cadeia de produção de conteúdos sintéticos, incluindo imagens, vídeos e áudios gerados ou manipulados por IA, o que impõe novos desafios para a integridade das eleições", afirmou Gilmar.



De acordo com o ministro, essa cooperação é importante para melhorar a rastreabilidade e rotulagem de conteúdos gerados artificialmente, além de criar medidas para prevenir o uso abusivo de ferramentas de geração de deepfakes e dar respostas céleres diante de usos ilícitos.



"Além dos acordos institucionais, parece oportuno avaliar o fortalecimento das capacidades técnicas do próprio TSE para análise célere de conteúdos sintéticos durante o período eleitoral, inclusive por meio da eventual constituição de uma força tarefa técnico-pericial com credenciamento prévio de especialistas e centros de pesquisa universitários", acrescentou



Outra sugestão do decano é para fortalecer e atualizar as redes de cooperação entre instituições. Para as eleições municipais de 2024, o TSE firmou acordos com a Polícia Federal (PF), Ministério Público Federal (MPF), Advocacia-Geral da União (AGU) e Anatel que previam a comunicação direta entre os órgãos para acelerar a remoção de conteúdos prejudiciais às eleições. O ministro defendeu que é preciso abranger também autoridades "com expertise em temas relacionados ao tema digital", como a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Nunes Marques

O vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, disse que o impacto da inteligência artificial (IA) nas eleições de 2026 é um tema que "reclama escuta ativa dos atores do processo eleitoral, bem como das empresas de tecnologia, de modo a construir dispositivos que verdadeiramente contribuam" para a proteção de direitos. Ele é relator das resoluções que vão reger o pleito e vai assumir a presidência do Tribunal neste ano.



Na abertura das audiências públicas que vão debater as normas para o pleito de 2026, Kássio afirmou que as regras para IA serão elaboradas a partir das sugestões da sociedade. Em 19 de janeiro, Kássio divulgou as minutas das resoluções sem alterar as regras para IA que valeram nas eleições de 2024. Naquele pleito, o TSE proibiu a publicação de deepfakes no contexto eleitoral e exigiu a rotulagem de conteúdos criados com auxílio da tecnologia.



"Este é o momento de ampliar o debate democrático, para que dele resultem normas capazes de assegurar um processo eleitoral organizado, pacífico e plenamente comprometido com o exercício da cidadania", afirmou o ministro.



Kássio disse ainda que após divulgação das minutas, o Tribunal recebeu 1.431 propostas de alteração, inclusão ou supressão de regras, um número recorde. "As contribuições já estão em análise", assegurou.



O primeiro dia das audiências públicas vai ser focado nas normas sobre pesquisas eleitorais, auditoria e fiscalização, sistemas eleitorais e atos gerais do processo eleitoral. Na quarta-feira, 4, os temas em debate serão registro de candidatura, prestação de contas e Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Na quinta-feira, 5, as audiências serão dedicadas à propaganda eleitoral, o que inclui regras sobre IA e remoção de conteúdo.