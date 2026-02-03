Motta diz que , em 2025, aproximadamente 15 CPIs foram protocoladas e nenhuma foi instaladaAgência Brasil
'Nós temos uma fila de CPIs', diz Hugo Motta sobre a instalação de comissão sobre Banco Master
Câmara dos Deputados deve seguir ordem cronológica antes de investigar o caso
Defesa recorre à Primeira Turma do STF contra prisão de Filipe Martins
Adovagdos alegam que não há provas de que o ex-assessor de Bolsonaro tenha acessado as redes sociais
Gleisi sobre Haddad: Todo mundo tem que entrar em campo e vestir a camisa
Ministra deseja que o titular da Fazenda seja candidato neste ano
Anvisa aprova novas indicações de Ozempic e Wegovy; veja quais
Fabricante dos medicamentos apresentou estudos que indicaram que o uso da semaglutida reduziu a progressão da insuficiência renal
Lula recebe credenciais de nove novos embaixadores
Cerimônias ocorreram no Palácio do Planalto por volta das 10h30
Abras, Sebrae, CUT e outras entidades assinam manifesto em apoio a mudanças no vale-alimentação
Decreto que alterou o PAT é alvo de ações judidiciais por parte de empresas tradicionais do mercado
