Motta diz que , em 2025, aproximadamente 15 CPIs foram protocoladas e nenhuma foi instalada - Agência Brasil

Publicado 03/02/2026 16:24

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que há uma "fila de CPIs" na frente do requerimento de instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Banco Master. As declarações ocorreram à imprensa, nesta terça-feira, 3.

"Nós temos aqui uma fila de CPIs. Essas CPIs são tratadas na ordem cronológica. No ano passado, nós tivemos algo em torno de 15, 16 CPIs protocoladas, acabamos não instalando nenhuma. E agora nós vamos fazer o debate sobre essas CPIs", disse.

"A Câmara tem que obedecer essa ordem cronológica, tem que obedecer regimentalmente o funcionamento de cinco CPIs ao mesmo tempo, se for decisão da presidência instalar. E nós vamos, no momento certo, estar tratando dessa pauta de CPI", acrescentou.

O deputado federal Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) protocolou na segunda-feira, 2, um pedido de CPI para apurar fraudes com o envolvimento do Banco Master, com 201 assinaturas. A sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu 42 assinaturas; do lado do PL, 34 deputados apoiaram essa proposta. A bancada do PT anunciou nesta terça-feira apoio ao pedido.

Na semana passada, porém, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), disse não ser favorável à instauração da CPI. O governo tem dito que não cabe ao Executivo se manifestar em favor ou contra a instalação da comissão.