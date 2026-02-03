Gleisi Hoffmann defende a candidatura de Haddad nas eleições de outubroDivulgação / PT
Gleisi sobre Haddad: Todo mundo tem que entrar em campo e vestir a camisa
Ministra deseja que o titular da Fazenda seja candidato neste ano
Anvisa aprova novas indicações de Ozempic e Wegovy; veja quais
Fabricante dos medicamentos apresentou estudos que indicaram que o uso da semaglutida reduziu a progressão da insuficiência renal
Lula recebe credenciais de nove novos embaixadores
Cerimônias ocorreram no Palácio do Planalto por volta das 10h30
Abras, Sebrae, CUT e outras entidades assinam manifesto em apoio a mudanças no vale-alimentação
Decreto que alterou o PAT é alvo de ações judidiciais por parte de empresas tradicionais do mercado
Líder do PT na Câmara diz que base vai assinar CPI do Banco Master
Lindbergh Farias afirmou que os petistas não vão apoiar o pedido apresentado pelo deputado Carlos Jordy
Secretário da Receita: não esperaremos novo arcabouço legal para seguir atuando contra crime organizado
Robinson Barreirinhas afirmou que é preciso atuar em comunidades sobre delitos que não permitem que a população tenha acesso a serviços e produtos por conta de facções
