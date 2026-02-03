Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo AlckminAgência Câmara
Alckmin sobre expectativa do encontro de Lula com Trump: 'Intenção é zerar tarifas'
Vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento afirmou que a ideia é focar em alguns produtos agrícolas e muito mais na indústria
Vídeo: Ônibus com romeiros capota e deixa 15 mortos e vários feridos em Alagoas
Entre as vítimas fatais estão três crianças
Ministro propõe força-tarefa para identificar deep fake nas eleições
Gilmar Mendes sugere parceria com provedoras de ferramentas de IA
PF investiga suspeita de corrupção e fraude em licitações no Amapá envolvendo R$ 7 milhões
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos para apurar esquema em obras públicas municipais
Inmetro e ANP combatem fraudes em postos de combustíveis
Operação Tô de Olho atinge simultaneamente oito estados e o DF
TSE recebe mais de 1,4 mil sugestões para regras das Eleições 2026
Audiências nestas terça e quarta-feiras vão avaliar as propostas
