Um ônibus que retornava de Juazeiro do Norte, no Ceará, após a Romaria de Nossa Senhora das Candeias, capotou na manhã desta terça-feira, 3, na AL-220, em São José da Tapera, sertão de Alagoas, deixando 15 mortos e vários feridos. O veículo transportava cerca de 60 passageiros.



Segundo o governo de Alagoas, entre as vítimas fatais estão cinco homens, sete mulheres e três crianças.

Veja o vídeo: