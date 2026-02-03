Veículo transportava cerca de 60 passageirosDivulgação
Segundo o governo de Alagoas, entre as vítimas fatais estão cinco homens, sete mulheres e três crianças.
Para atender ao acidente, foi mobilizada uma equipe integrada, envolvendo aeronaves do Departamento Estadual de Aviação (DEA), equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e da Polícia Militar.
O governador Paulo Dantas (MDB) decretou luto oficial de três dias no Estado e afirmou acompanhar pessoalmente os trabalhos de resgate e assistência às vítimas.
A Prefeitura de Juazeiro do Norte também se manifestou lamentando o ocorrido. "Cidade marcada pela fé e pelo acolhimento, Juazeiro do Norte recebe essa notícia com imensa tristeza e se une, em solidariedade, às famílias e amigos das vítimas neste momento de dor e luto", diz a nota.
A Polícia Civil foi acionada para dar início às investigações que irão determinar as causas e circunstâncias do acidente.
