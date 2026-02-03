Organização criminosa era responsável por fraudes milionárias em contas da Caixa Econômica Federal em SP - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (3), uma operação contra uma organização criminosa responsável por fraudes milionárias em contas da Caixa Econômica Federal em São Paulo.
Segundo a corporação, os suspeitos abriram contas em nome de terceiros, contrataram empréstimos e transferiram os valores obtidos para contas de outros integrantes do grupo.
Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro dos valores encontrados.
"A apuração identificou o desvio de R$ 250 mil das vítimas e movimentações financeiras suspeitas superiores a R$ 3 milhões, registradas ao longo dos últimos dois anos", disse a PF.
Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de estelionato e de uso de documento falso, com penas que, somadas, podem alcançar 17 anos de reclusão.
